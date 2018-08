Chiesa: "Italia? Un grazie a Mancini. Mbappé da Pallone d'Oro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso della lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, Federico Chiesa ha parlato anche della Nazionale: "Intanto ringrazio Mancini perché a giugno mi ha permesso di misurarmi con i futuri campioni del mondo. Mbappé è un fenomeno. Lui sì che è un top player, uno da Pallone d’Oro. Il CT Mancini è bravo, ci sono tutti i presupposti per rialzare la china e per cancellare la delusione di un'estate senza Mondiale. Per me l’azzurro è solo la conseguenza di quanto riuscirò a fare con la Fiorentina. Io sogno, ma a occhi sempre aperti".