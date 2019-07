Chiesa-Juve-Fiorentina, atto secondo. Anche Luca Pellegrini nell'affare?

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un appuntamento tra Juventus e Fiorentina ancora non c’è - sottolinea Tuttosport analizzando la delicata situazione legata a Federico Chiesa - ma le diplomazie sono al lavoro per trovare un punto d’incontro. A partire dalla prossima settimana, con il rientro dei viola dalla tournée negli USA, inizierà una sorta di "Chiesa-Juve-Fiorentina atto secondo". Dopo un mese di luglio fatto di dichiarazioni nette e chiusure totali - si legge - si preannuncia un agosto caratterizzato da colloqui, incontri e mediazioni tra le parti.

Luca Pellegrini nell'affare? - L’ambizione del ragazzo è chiarissima anche alla Fiorentina e, proprio per questo, sono in molti a pensare che la società viola finirà per monetizzare al massimo il proprio gioiello. I campioni d’Italia, una volta sbloccate alcune cessioni (a partire da Kean), tenteranno i viola con una cinquantina di milioni in contanti e magari una contropartita tecnica. Le idee sono tante e una potrebbe essere il giovane terzino sinistro Luca Pellegrini, approdato in bianconero il mese scorso nell'operazione Spinazzola-Roma.