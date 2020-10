Chiesa, Kulusevski e Morata. Col Crotone Pirlo potrebbe scegliere il tridente dei nuovi acquisti

In vista della sfida della Juventus contro il Crotone in programma sabato, il tecnico bianconero Andrea Pirlo deve ripensare la sua squadra alla luce delle indisponibilità offensive: CR7 è alle prese col Covid-19, Aaron Ramsey si è infortunato col Galles, Paulo Dybala ha saltato le due gare dell'Argentina per un'influenza gastrointestinale. Per questo contro il Crotone i tre in questione saranno assenti (un lumicino di speranza c'è solo per la Joya) e Pirlo, spiega Tuttosport, potrebbe schierare un attacco composto interamente da nuovi acquisti. Alvaro Morata è certo del posto, con Dejan Kulusevski che potrebbe agire da trequartista nel ruolo di Ramsey. A quel punto, in attacco, troverebbe spazio Federico Chiesa che però solo giovedì sosterrà il primo allenamento coi nuovi compagni.

Un'altra soluzione, si legge, prevede l'avanzamento di Kulusevski al fianco di Morata, un po' come successo nella prima giornata di campionato quando l'ex Parma fece coppia con Ronaldo.