Chiesa, la Nazionale e una scommessa chiamata Juventus

Federico Chiesa ha deciso di spingere silenziosamente per dire addio alla Fiorentina e approdare alla Juventus. Ha detto no alle squadre estere per restare in Italia e provare ad approdare nella regina della Serie A, anche mettendo a rischio parte della propria carriera. Sì perché giocando in viola, la titolarità era inamovibile e conseguentemente anche un posto in Nazionale non gliel'ha mai tolto nessuno. Decidendo di investire su se stesso per approdare in una squadra composta da tanti campioni e dunque con la difficoltà di farsi largo per trovare una continuità che sarà ovviamente molto complicata.

Come Bernardeschi - Anche l'amico Berna aveva fatto la stessa scommessa e pur non perdendo il posto in Nazionale, non è stato più centrale come in precedenza. Alla Juventus ha trovato molto meno spazio rispetto all'esperienza in viola e soprattutto, non ha mai trovato la collocazione giusta per scalzare con continuità i titolari designati. Il rischio per Chiesa è proprio questo, anche se la sua duttilità potrebbe permettergli di giocarsi qualche carta in più rispetto ai predecessori. Mancini è stato chiaro, per avere il posto bisogna giocare con continuità e dunque anche il figlio d'arte dovrà convincere Pirlo a renderlo più centrale possibile in mezzo a tanti calciatori molto più affermati di lui.

L'anno dell'Europeo - E' chiaro che con l'Europeo ex 2020 ora 2021 in programma per la prossima estate, nei pensieri di Chiesa ci sia anche la maglia azzurra. Il suo passaggio in una squadra più forte però non pregiudica niente, anzi spingerà l'esterno offensivo a dare sempre di più e quindi a crescere superando i limiti mostrati in viola. L'ultimo salto di qualità. I grandi campioni dicono sempre che per diventare i migliori bisogna confrontarsi con i migliori, e questa è decisione che, nel caso in cui Fiorentina e Juventus dovessero trovare l'accordo, ha fatto Chiesa. Ha rischiato troppo? Solo il tempo potrà dare una risposta a questo quesito.