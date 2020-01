Chiesa non convince. Cutrone quasi in gol: i voti di TMW

Dragowski 6: Non deve compiere neanche un intervento da ricordare. L'unica volta che devia una palla che poteva finire in rete, rischia la papera su Valoti. Nervoso quando deve rinviare.

Milenkovic 6,5: Iachini gli chiede di impostare ma non è proprio nelle sue corde. Risulta comunque tra i migliori in campo.

Pezzella 7: Vola in cielo e consegna la vittoria alla Fiorentina anche in una giornata dove non aveva mostrato il suo miglior volto. Oggi il resto conta poco.

Caceres 6: Lotta e combatte come sempre. La SPAL difficilmente entra in area ed è anche merito suo. Peccato per qualche passaggio sbagliato di troppo.

Lirola 6: Troppo altalenante nel corso della gara. Il Franchi gli chiede di spingere perché quando lo fa è pericoloso, ma purtroppo spesso sceglie di tornare indietro.

Benassi 5,5: Se il primo tempo aveva mostrato i passi avanti già intravisti a Bologna, la ripresa perde un po' la brocca tattica e si trova prima sulla fascia, poi sulla trequarti. Non aveva più fiato ma Iachini evidentemente si fida di lui.

Castrovilli 6: L'unico che nel primo tempo recupera palla e rilancia l'azione offensiva. Nella ripresa si vede meno ma è chiaramente il migliore in mediana.

Pulgar 6: Involuto clamorosamente rispetto ai primi due mesi in viola. Sbaglia tanto anche se offre una buona prestazione in chiusura. Quando ritroverà un po' di geometrie potrà diventare fondamentale. Ha comunque il merito di fornire l'assist su corner.

Dalbert 5: Partita decisamente bruttina quella del brasiliano. Sbaglia molti passaggi, diversi cross e finisce senza fiato. Non ha alternative, quindi gioca sempre. Forse sarebbe bene trovare il modo di dargli un po' di fiato.

Chiesa 5,5: Il suo cambio farà discutere. In attacco non rende al massimo ma si sbatte molto di più rispetto all'era Montella. Forse perché stanco viene richiamato in panchina, ma se la Fiorentina non avesse vinto...(Dal 75' Cutrone 6: Si presenta ai nuovi tifosi con un "quasi" gol di tacco. )

Boateng 5: Iachini lo manda in campo tra i dubbi legittimi del Franchi. Partita brutta anche da seconda punta. (Dal 45' Vlahovic 6,5: Entra e mostra all'allenatore l'errore del primo tempo. Gioca per sé e per la squadra pur non trovando la rete. E' in forma e merita più spazio di Boateng).