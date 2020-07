Chiesa non rinnova e vuole la cessione in A. Ma chi può pagare i 70 mln chiesti da Commisso?

vedi letture

Storie tese tra Federico Chiesa e la Fiorentina. Come riporta La Gazzetta dello Sport di oggi, l'esterno offensivo ha già deciso di lasciare i viola al termine della stagione e restare in Serie A (Inter e Juventus le piste più calde). L'estero non gli interessa, ma nessun club italiano è disposto a pagare i 70 milioni di euro che chiede Commisso: una vicenda che, unita alla scelta di non rinnovare coi gigliati già presa da Chiesa, si fa così sempre più complicata.

Due le vie percorribili, almeno al momento: permanenza a Firenze col vecchio contratto fino al 2022 o addio in estate. Ma dove?