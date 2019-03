© foto di Federico Gaetano

La Fiorentina riapre improvvisamente la sfida della Sardegna Arena. Chiesa va via in campo aperto a gran velocità, entra in area sul lato sinistro e batte Cragno con un tiro preciso che si insacca dopo aver toccato il palo destro. Difesa del Cagliari troppo alta e sorpresa in occasione del lancio di Gerson.