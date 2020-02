vedi letture

Chiesa-Vlahovic oro di Iachini. Sette gol nelle ultime cinque e la Fiorentina respira

42 anni in due e dodici gol complessivi in campionato, sette dei quali nelle ultime cinque giornate. Federico Chiesa e Dusan Vlahovic sono l'oro della Fiorentina di Beppe Iachini, perfetti a Genova contro la Samp oggi pomeriggio e decisivi nel girone di ritorno, dalla gara contro il Napoli, quando con una rete a testa regalarono il successo ai viola, fino a Marassi, con due doppiette fondamentali in un momento molto delicato, dal punto di vista dei risultati e della classifica.

I viola, almeno per adesso, possono respirare, visto che hanno ripreso un po' di vantaggio sulla terzultima posizione della classifica e il merito è anche dei due attaccanti, in netto miglioramento nell'ultimo mese, soprattutto se si pensa all'italiano che ha vissuto momenti complicati ma che adesso si sta riprendendo la Fiorentina a suon di gol. i complimenti a Iachini sono d'obbligo, visto che ha saputo recuperare, dal punto di vista mentale, Chiesa e che sta gestendo al meglio il serbo. In attesa del miglior Cutrone il tecnico gigliato può dormire sonni tranquilli e adesso la testa va alla gara contro il Milan al Franchi, per una sfida da vincere, per mettere da parte una volta per tutte i cattivi pensieri.