© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Chievo grande protagonista in questa giornata di mercato. La società veronese ha definito quattro cessioni: oltre a quelle di Depaoli alla Samp, Bani al Bologna e Cacciatore al Cagliari, la società del presidente Campedelli venderà il polacco classe 1994 Pawel Jaroszynski al Genoa. Affare da 4 milioni, nelle casse del club ne entrano in totale circa 13: ossigeno puro per affrontare le spese di iscrizione al campionato di Serie B. Lo riporta Sky Sport.