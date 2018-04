Chievo, Bani: "Cerchiamo di replicare quanto fatto a Milano"

Le sue parole a Premium Sport

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mattia Bani, difensore del Chievo Verona, prima della partita contro il Napoli è intervenuto a Premium Sport: "Dobbiamo cercare di mettere in atto quanto preparato in settimana. Sappiamo di giocare contro una squadra importante che si sta giocando il campionato. Il risultato varierà a seconda delle condizioni che ci saranno nella partita, ma dovremo cercare di riproporre quanto fatto a Milano. Sono felice di essere al San Paolo, cercherò di fare un'ottima prestazione come tutta la squadra".