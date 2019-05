© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Serata alla Scala del calcio per il Chievo di Mattia Bani. Il difensore dei clivensi ne ha parlato a Inter TV: "Sicuramente venire a San Siro è sempre una grande emozione. Non abbiamo nulla da dire, per cui giocheremo con la testa libera e proveremo a fare i tre punti. Giochiamo contro una squadra fortissima dinanzi a un grande pubblico, proveremo a metterli in difficoltà sapendo che sarà molto dura. Come all'andata, proveremo a dare del filo da torcere fino all'ultimo secondo contro una squadra che sulla carta è più forte di noi".