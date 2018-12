© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mattia Bani, difensore del ChievoVerona, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club scaligero dopo la sconfitta contro la Sampdoria a Marassi: "Preferivo giocare male e vincere. Sono dispiaciuto per la sconfitta, anche perché abbiamo fatto un ottimo primo tempo in uno stadio molto difficile. Dobbiamo ripartire da questo e dal nostro spirito di sacrificio. Ci è mancato il gol, dobbiamo cercare di migliorare. Quagliarella ha spostato gli equilibri con un grandissimo gol su punizione dubbia. Da lì la Samp ha trovato serenità e la partita è cambiata. Ci è mancata anche un po' di fortuna, che va cercata. L'obiettivo del Chievo è anche quello di far crescere noi giovani: vogliamo trovare sempre più spazio. La gara contro il Frosinone sarà importantissima, non dobbiamo pensare alla sconfitta di oggi ma ripartire da zero e cercare di fare punti. Voglio ringraziare anche i tifosi per quello che ci stanno dando, spero che sabato siano ancora più rumorosi e che ci possano dare una grossa mano".