Chievo, Barba: "Dobbiamo lavorare sodo e rimboccarci le maniche"

Il Chievo vuole dimenticare il -1 e ripartire. Battendo il Torino, magari. Ne ha parlato al match program dei clivensi il difensore Federico Barba "Dobbiamo partire dalle prestazioni positive. La squadra lotta, ci prova sempre e arriva a creare occasioni per segnare. Non essere riusciti ancora a vincere è un ulteriore stimolo. Non dobbiamo mollare ma piuttosto fare il massimo per crescere di partita in partita".

Ora c'è il Torino.

"Per ottenere i risultati che desideriamo in questo momento bisogna fare una cosa molto semplice: lavorare sodo e rimboccarci le maniche. Sappiamo bene che ci sono dei dettagli da perfezionare o limare: questo è il primo obiettivo".