Chievo, Barba: "Mi aspetto molto dagli attaccanti, dovranno lottare"

Il difensore clivense Federico Barba ha presentato la sfida tra Torino e Chievo ai microfoni di DAZN: "Abbiamo ottimi attaccanti, mi aspetto molto da loro, dovranno lottare con i difensori. Il derby l'ho guardato, ieri sera l'abbiamo visto insieme. Non sono dispiaciuto per la sconfitta della Roma, per me è uguale".