© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore del ChievoVerona, Federico Barba, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro il Torino: "Ogni occasione deve essere quella giusta adesso, dobbiamo cercare l'evento positivo e coi stiamo provando. Siamo stati anche un po' sfortunati ma dobbiamo mettere sempre qualcosa in più in campo. Facciamo fatica a fare gol ma non è un problema dell'attacco, tutti dobbiamo aiutare e mancano anche alcune reti dei difensori. Ci siamo andati vicini diverse volte solo che il gol non è arrivato, abbiamo tutti grande voglia e speriamo arrivi presto. Non abbiamo tempo per guardarci indietro e non c'è motivo. Pensiamo a domenica, sarà un'occasione per cambiare rotta. Il VAR? A noi sicuramente ha tolto qualcosa ma la tecnologia potrà aiutare tantissimo, deve essere usata forse un po' meglio. Ci deve essere una comunicazione più adeguata tra l'arbitro e il VAR. A gennaio sono andati via giocatori importanti ma i nuovi stanno facendo bene e credo che qualcuno potrà dare ancora di più".