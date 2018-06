Chievo, Bastien verso l'addio: lo Standard Liegi insiste

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Potrebbe salutare il Chievo e l'Italia Samuel Bastien. TMW ha anticipato l'interesse dello Standard Liegi per il centrocampista classe '96, mentre Il Corriere di Verona in edicola scrive che la dirigenza belga tratta con i clivensi per riportarlo in patria, il Chievo ascolta e riflette: il ventiduenne di Meux sembra destinato a partire.