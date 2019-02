Chievo, blindata la meglio gioventù. Sperando nella salvezza

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In sede di mercato il Chievo ha fatto quadrato e a gennaio ha alzato un muro sui suoi tre gioiellini. Lusinghe e offerte generose, ma alla fine Depaoli, Kiyine e Stepinski sono rimasti a Veronello. Per Depaoli - sottolinea La Gazzetta dello Sport - la Sampdoria è arrivata ad offrire sette milioni, Kiyine è seguito dal ds del Napoli Giuntoli che vorrebbe portarlo alla corte di Ancelotti; Stepinski piace a molti, in primis al Parma. Tutti si sono visti sbandierare in faccia un secco "no". Se ne riparlerà in estate a campionato concluso. Il vero valore aggiunto del mercato, dunque, è stato riuscire a trattenere la «meglio gioventù», aggiungerne altra (vedi gli arrivi di Dioussè e Piazon) e riportare alla base uomini d’esperienza come Andreolli e Schelotto. La salvezza è difficile ma non impossibile (basta ricordare il Crotone di Nicola, due anni fa).