Chievo-Bologna 2-1 al 45': Santander illude, rimonta Meggiorini-Obi

Si è da poco concluso il primo tempo di Chievo-Bologna. 21 il punteggio maturato al termine dei primi 45 minuti grazie alle reti di Santander, Meggiorini. e Obi

SUBITO IL ROPERO - Al Bologna bastano una manciata di minuti per trovare la rete del vantaggio. Lancio di Danilo per Santander, che riesce a colpire di testa beffando Sorrentino. L'arbitro inizialmente annulla la rete per fuorigioco, ma il VAR cambia la decisione. C'è un tocco di Bani che rimette in gioco il Ropero, gol valido.

IL BOLOGNA SI ADDORMENTA, RIMONTA CHIEVO - Dopo il vantaggio il Bologna ha una clamorosa occasione per raddoppiare, ma Dzemaili spara altissimo con Sorrentino battuto. È il segnale che dà il La alla rimonta del Chievo. Kiyine si procura un rigore che Meggiorini trasforma. Nel finale, quando ormai il primo tempo sembrava destinato a finire 1-1, arriva la rete del vantaggio del Chievo. Azione davvero bella della squadra di Ventura. Depaoli tocca per Hetemaj che si inventa un cross d'esterno. Rovesciata di Meggiorini, il pallone finisce sui piedi di Obi per il più facile dei tap-in. Rimonta completata.