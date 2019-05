Il presidente del ChievoVerona, Luca Campedelli, ha parlato in conferenza stampa nella giornata in cui Sergio Pellissier ha annunciato l'addio al calcio, ritirando di fatto la maglia numero 31 del club gialloblù, portata sulle spalle per quasi 20 anni dall'attaccante: "La risposta è scontata. È la sua maglia e lo sarà per sempre. Sarebbe poi una responsabilità troppo grande per gli altri. L'unico che potrà indossarla di nuovo potrebbe essere suo figlio. Per me la numero 31 è 'ritirata' dal 2008".