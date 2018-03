Chievo, Campedelli: "Balotelli ci avrebbe fatto comodo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Luca Campedelli, presidente del Chievo Verona, ha parlato a La Gazzetta dello Sport commentando il difficile momento della squadra: "Cinque punti nelle ultime 14 partite? Forse abbiamo pensato tutti di essere troppo bravi. Abbiamo mollato e non possiamo permettercelo. Nel 2013-14 avevamo un punto in meno e ci salvammo all’ultimo con Corini. Situazione delicata, ma ero fiducioso come lo sono adesso. Solo che a quei tempi eravamo ancora abituati a lottare, ora non più. Ci siamo imborghesiti e non fa parte del nostro Dna. Maran obbligato a a vincere con la Samp per salvare la panchina? Abbiamo l’obbligo di tornare a essere quello che siamo. Un primo segnale lo abbiamo dato a San Siro, ora c’è la necessità di fare punti. Voglio rivedere il Chievo che fa la guerra e lotta con cuore e gambe, altrimenti possiamo scordarci la salvezza. Tutti dobbiamo sentirci in discussione. La Serie A non è un diritto divino, dobbiamo dimostrare di meritarla. Inglese? Tenerlo è stata la scelta giusta: i suoi gol ci serviranno per restare in A. De Laurentiis si consolerà con lo scudetto. Se mi sono pentito di non aver convinto Balotelli a venire al Chievo? Per certi versi sì: ci avrebbe fatto comodo. Ma voleva una piazza più importante, ci sta".