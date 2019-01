Chievo, Campedelli: "Devono spiegarmi come funziona il VAR"

© foto di Federico Gaetano

Luca Campidelli non ci sta. Il presidente del Chievo ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta interna subita contro la Fiorentina: "Più che arrabbiato devono iniziare a spiegarmi come funziona il VAR. Fermo restando che abbiamo fatto una grande partita, onore alla Fiorentina che ha fatto due gol in dieci uomini e tutto quanto. Però oggi tra arbitro e VAR hanno fatto di quelle cose che per me sono poco spiegabili. Sono 26 anni che faccio il presidente, ormai 45 che guardo calcio, ma una roba del genere non l’avevo mai vista in vita mia. Non so più come spiegarmela perchè hanno preso decisioni senza senso. O vanno a guardare sempre e comunque tutte le azioni ma non è che devono andare a vedere le azioni che gli interessano e le altre no. C’è un rigore a favore nostro non dato e non sono andati a rivederlo. Sul rigore di Pellissier il portiere parte prima. Se il gol nostro va annullato perchè Pellissier ha toccato il pallone sulla linea dell’area, come giusto che sia, allora va ribattuto anche il rigore. Ormai non c’è più certezza di queste cose”.

Lo spirito del Chievo, una squadra che non ha mai mollato.

“Sono altre persone che pensano che il Chievo voglia retrocedere. Il Chievo vuole lottare la primo all’ultimo minuto, lo spirito è questo. Ci sono partite più belle o più brutte ma non molliamo un centimetro. E’ sbagliato stupirsi del fatto che il Chievo ci metta l’anima. Il Chievo è anima e andremo avanti da adesso e fino a che esisterà il Chievo. E’ la normalità”.

L’episodio che l’ha fatta arrabbiare è il presunto fallo di Pellissier o il gol annullato a Giaccherini?

“Ci sono poi dopo bisogna avere dirlo. Può anche non darli per carità, è una decisione dell’arbitro che è insindacabile. Però che mi dica che è presunto, non ci siamo proprio. E’ tutta la conduzione che non va bene. E’ proprio una gestione per me sbagliata del VAR. Poi, per carità, siamo piccoli, non contiamo niente, da stasera ci ammazzeranno tutti, pace. Però lasciatemi parlare per una volta. Poi da adesso in poi giuro che non romperò più le scatole a voi e ai colleghi (sorride ndr)”.

Come si può risolvere questa situazione?

“Non si può risolvere. Tanto ormai è una cosa che è all’interno del sistema quindi va bene così. A questo punto lo faccio presente in tv, poi cambierà qualcosa, non cambierà niente, è lo stesso. Questa è la mia ultima intervista dopo di che parlerete con gli altri presidenti o col vice presidente del Chievo. Non è un problema, dopo quest’anno siamo a tana liberi tutti”.