© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Chievo è ormai in Serie B, ma la partita contro la Sampdoria diventa importante soprattutto perché sarà l'ultima di Sergio Pellissier davanti al proprio pubblico. Ai microfoni di Dazn è il presidente dei gialloblu Luca Campedelli ad indicare quale sarà, probabilmente, il futuro dell'attaccante valdostano: "Farà il presidente della società, è questa la carica più indicata per lui. Non ne abbiamo ancora parlato, non serve parlarne. Quando appenderà fisicamente le scarpe al chiodo lo faremo, la prima idea però è quella" ha dichiarato.