Chievo, Campedelli: "Otto mesi d'inferno, mi trattano come un appestato"

© foto di Federico Gaetano

I punti di penalizzazione hanno reso tutto più difficile quest'anno al Chievo, che per salvarsi deve dare il massimo e fare di più rispetto agli altri. Questo perché in estate c'è stato il terremoto giuridico che ha travolto Luca Campedelli, presidente dei clivensi che è stato invischiato in manovre economiche fittizie con il Cesena dopo una segnalazione di Striscia la Notizia. Il patron ha concesso un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Sono otto mesi che buttano fango addosso al mio Chievo. Otto mesi di inferno. Mi trattano come un appestato. Non ci dormo la notte. Le istituzioni hanno giocato sporco, sputato in faccia al Chievo in tutte le maniere. In tv hanno detto che il Chievo gioca in A per un cavillo. Hanno ascoltato Striscia. La Covisoc non mi dice di svalutare i giocatori. E infatti la Covisoc non ha fatto una piega e mi ha iscritto alla serie A il 12 luglio. La Federazione che stava per essere commissariata ha aperto un’indagine senza avvisare il Chievo. Capito? E a noi lo comunica due mesi dopo".

Ma le plusvalenze ci sono. Che errore ha commesso? "Nessuno. Le plusvalenze erano legittime e non contestabili come testimonia la sentenza, i bilanci corretti. Non erano fittizie. Nessuna operazione è servita per iscriversi. Le società amiche ci sono sempre state e sempre ci saranno. Ma il Milan quante operazioni ha fatto col Genoa? Ai tempi le abbiamo fatte anche noi. Ci sono cicli, hai dei buoni rapporti, è il mercato. Non è una colpa avere società amiche. Pensi che ho venduto Parolo al Cesena che con noi non aveva giocato nemmeno un minuto. Abbiamo un forte settore giovanile, crediamo nelle prospettive e diamo una valutazione. Alcuni come Inglese, Bani, Acerbi escono alla grande, altri no. Voglio che quello che c’è scritto nella sentenza venga applicato a tutti i club per garantire un’equa competizione".