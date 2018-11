Chievo, Campedelli: "Plusvalenze legittime. Cesena? Club amici esistono"

© foto di Federico Gaetano

A causa di alcune plusvalenze fittizie, specie con il Cesena che aveva come presidente suo fratello, Luca Campedelli è costretto a vedere il suo Chievo ancora con il segno meno in classifica, dopo i tre punti di penalizzazioni inflittigli dopo due sentenze. Il presidente clivense ne ha parlato a La Gazzetta dello Sport: "Le plusvalenze erano legittime e non contestabili come testimonia la sentenza, i bilanci corretti. Non erano fittizie. Nessuna operazione è servita per iscriversi. Le società amiche ci sono sempre state e sempre ci saranno. Ma il Milan quante operazioni ha fatto col Genoa? Ai tempi le abbiamo fatte anche noi. Ci sono cicli, hai dei buoni rapporti, è il mercato. Non è una colpa avere società amiche. Pensi che ho venduto Parolo al Cesena che con noi non aveva giocato nemmeno un minuto. Abbiamo un forte settore giovanile, crediamo nelle prospettive e diamo una valutazione. Alcuni come Inglese, Bani, Acerbi escono alla grande, altri no. Voglio che quello che c’è scritto nella sentenza venga applicato a tutti i club per garantire un’equa competizione".