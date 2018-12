© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A Veronello ieri è stato il giorno del tradizionale incontro con la stampa per gli auguri di Natale. A fare gli onori di casa c’era il presidente del ChievoVerona, Luca Campedelli, che ha detto: "Siamo come Malta attaccata dagli Ottomani - ha affermato, ricordando quando nel 1565 l’isola dopo quattro mesi di strenua resistenza respinse l’assedio dell’impero ottomano - Siamo piccoli, ci danno già per sconfitti, ma noi dobbiamo combattere". L’anno nuovo si aprirà con la sentenza definitiva sul 'caso plusvalenze': "A logica, l’unica sentenza accettabile è quella che ci restituisca i punti. Purtroppo in Italia non sempre la logica regna sovrana. Io ho tuttavia fiducia nei giudici", le parole riportate dal Corriere di Verona.