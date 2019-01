© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A Sky Sport, prima del match contro la Juventus, parla il presidente del Chievo, Luca Campedelli. Queste le sue parole: "Non guardiamo alla classifica contro la Juventus. Dobbiamo giocarla, succede quel che succede. Tre punti di penalità confermate? In questi 10 mesi ho visto di tutto e di più. Le sentenze non si commentano, ma c'è stato qualcosa di anomalo. Per adesso non ne parliamo, magari quando non sarò più il presidente del Chievo. Non è mio costume lamentarmi, ma il trattamento nei nostri confronti non è stato equo".