Chievo, Campedelli sulla corsa salvezza: "Ci siamo un po' seduti tutti"

Attraverso le frequenze di Radio Crc è intervenuto Luca Campedelli, presidente del ChievoVerona. “Come si fa a restare tanti anni in Serie A? Devi fare di necessità virtù ed inventare il calcio ogni anno. Il Benevento ha un grande presidente ed una forza economica importante, ma in Serie A non basta solo spendere tanto. Poi, siamo ancora in ballo e la salvezza non è ancora matematica per cui dobbiamo lottare e basta. Nell’ultimo periodo ci siamo un po' seduti tutti, me compreso, ma adesso dobbiamo rialzarci e riprendere la marcia. Col Napoli se ci va bene, pareggiamo. E’ una squadra di fenomeni e può solo migliorare. Nella partita di andata pensavamo solo a difenderci. Per salvarci dobbiamo dare continuità di risultati e sono belle le vittorie, ma fare una serie positiva è determinante", ha detto.