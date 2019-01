Chievo, Campedelli vuole il ritorno di Paloschi. Ma solo in prestito

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il presidente del Chievo Campedelli, in vista del mercato di gennaio, punta forte sul ritorno in gialloblu di Alberto Paloschi. L'unica formula possibile è quella del prestito, con la SPAL che per il momento non ha aperto a questa formula. Il mercato però è lungo e molto dipenderà anche dalla volontà dello stesso attaccante. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.