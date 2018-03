Chievo, Castro: "Per la salvezza ci servirà l'aiuto dei nostri tifosi"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Il Chievo torna in campo per inseguire una salvezza complicata. In conferenza stampa ne parla Lucas Castro, come riportato dal club gialloblù attraverso i propri canali ufficiali: "La sosta ci è servita per sistemare le cose che non andavano bene. Dobbiamo cercare di difendere bene perché così giochiamo meglio anche in attacco".

Sulla sua condizione e quella della squadra.

"Quando sono rientrato dall'infortunio ho ritrovato dei ragazzi che stavano soffrendo per il momento negativo inaspettato,ma sono carichi e hanno voglia di uscire da questo periodo. Questo mi dà molta tranquillità".

Sull'inseguimento della salvezza.

"Niente calcoli per la classifica. Dobbiamo cercare di mantenere la tranquillità e la distanza da chi ci sta dietro. Ci servirà il sostegno dei nostri tifosi in queste due partite. Spero siano al nostro fianco: il #Chievo merita la salvezza in Serie A".