Chievo, Castro: "Ringrazierò sempre Maran per la fiducia che mi ha dato"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lucas Castro, centrocampista del Chievo Verona, ha parlato in conferenza stampa commentando il momento della squadra in vista dell'ultima di campionato. Queste alcune battute riportate da tggialloblu.it: "E' una settimana particolare dove il nostro unico obbiettivo è proiettato a domenica. Sapevamo che i punti contro il Bologna erano fondamentali, ma allo stesso tempo per salvarci definitivamente dobbiamo aspettare la prossima partita. Quest’anno ho avuto un infortunio pesante. Dopo dicembre la nostra stagione è cambiata del tutto, ma siamo ancora qua a giocarcela e tutto dipende da noi. Ringrazierò sempre Maran per tutta la fiducia che mi ha dato. Il nostro rapporto era bello ed è cresciuto tantissimo dalla Sicilia fino a Verona. D'Anna, in compenso, ci ha dato la giusta spinta che ci serviva per rimetterci in pista".