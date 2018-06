Chievo, Castro verso il Cagliari: proposto anche Farias nell'affare

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Cagliari bussa per Castro, il Chievo apre, scrive quest'oggi il Corriere di Verona raccontando della trattativa in corso per il pupillo di Maran che lo vorrebbe nella sua nuova esperienza. Si tratta ora sul prezzo che il Chievo fissa tra i 7-8mln di euro mentre i sardi puntano al ribasso offrendo nell'affare Diego Farias, esterno da tridente per D'Anna e all'occorrenza seconda punta. L'opzione contropartita per ora resta secondaria mentre Castro ha già dato l'ok al trasferimento.