Chievo, Cesar: "Con Di Carlo siamo più squadra. Sono tornate le regole"

Fonte: tuttochievoverona.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bostjan Cesar, intervistato da ChievoTV , sottolinea la grande importanza avuta dal mister Di Carlo nel buon finale di girone d'andata dei clivensi: “Ha cambiato la nostra testa, riportando ciò che è mancato negli ultimi cinque mesi. Con lui siamo diventati più squadra e più aggressivi. Ha messo certe regole, che già c’erano nelle stagioni passate”.

Cambio di rotta che ha portato punti e, finalmente, il primo successo in campionato.

“Nell’ultima gara dell’anno è arrivata una vittoria, che aspettavamo da tanto tempo. Abbiamo ricominciato tutti felici, sappiamo che il mister vuole lavorare duro e lo seguiamo in questo”.

Chievo caratterizzato da grande unità d’intenti, che deve esserci in campo oltre che in allenamento.

“Dobbiamo stare compatti: se attacchiamo - evidenzia Cesar - tutta la squadra deve essere alta, mentre in fase di non possesso dobbiamo difendere a partire dagli attaccanti. Dobbiamo stare sul campo concentrati e aggressivi. Quando recuperiamo palla, dobbiamo rifornire il più velocemente possibile i nostri attaccanti che sono forti. Lo hanno dimostrato facendo diversi gol nelle ultime gare: dare loro tanti palloni è fondamentale”.

Atteggiamento tattico che sarà fondamentale alla ripresa del campionato, quando il Chievo andrà a far visita alla Juventus schiacciasassi. Cesar, però, non si fa prendere dal panico vista la forza dell’avversario.

“Dobbiamo pensare a noi stessi, lavorando in queste due settimane per preparare la partita molto bene. La Juve ha grandissimi giocatori ma - conclude lo sloveno -, con grande fiducia e concentrazione per 95 minuti, possiamo ottenere un risultato importante”.