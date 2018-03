Chievo, Cesar: "Voglio continuare a giocare fino a 40 anni"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bostjan Cesar saluta la Nazionale slovena. Il difensore del Chievo ha disputato la sua ultima partita con la maglia della Slovenia, uscendo tra gli applausi del pubblico e dei tifosi dopo 5 minuti nel corso della sfida amichevole con la Bielorussia: "Forse è stata la partita più semplice, perché ho giocato solo 5 minuti, ma sicuramente è stata la gara più emozionante e difficile della mia carriera. Sono felici di aver fatto parte di questa squadra per così tanto tempo e di aver indossato con orgoglio questa maglia. L'addio? Ci ho pensato molto durante queste settimane, non è facile per me ma ho giocato con orgoglio in questi ultimi cinque minuti. La Nazionale è un capitolo chiuso, ma non smetto con il calcio. Voglio continuare a giocare fino a 40 anni", ha detto il centrale del Chievo nel corso di una conferenza stampa speciale organizzata durante l'intervallo di Slovenia-Bielorussia.