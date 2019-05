Chievo, conferme su Bonazzoli: il classe '97 per puntare al ritorno in A

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Potrebbe esserci una nuova esperienza in Serie B per Federico Bonazzoli, attaccante classe '97 di proprietà della Sampdoria ma ceduto in prestito al Padova nell'ultima stagione. Con i biancoscudati la giovane punta ha messo a segno otto reti in 35 presenze.

Il ChievoVerona ci pensa. Sulle sue tracce c'è la formazione clivense, a caccia di pedine giovani ma già pronte per il campionato cadetto. L'obiettivo del Chievo è disputare un campionato di vertice nella prossima annata, dopo l'amaro saluto alla Serie A. Bonazzoli potrebbe così entrare a far parte del progetto veronese, come scrive Tuttosport in edicola.