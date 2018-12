Chievo, contro l'Inter il regalo che non ti aspetti. Da chi se non Pellissier?

Chievo-Inter 1-1 (39' Perisic, 91' Pellissier)

Ancora lui, ancora Sergio Pellissier. Quasi 40 anni sulla carta d'identità, ma una voglia eterna di vivere serate come quella del Bentegodi.

Dopo il gol alla SPAL della scorsa settimana, oggi pomeriggio ci ha pensato infatti il solito Pellissier a regalare a tifosi, società e compagni un pareggio ormai insperato al fotofinish e un Natale sicuramente sereno. Contro l'Inter, sotto di un gol per oltre un tempo e in pieno recupero (minuto 91). Grazie a un inserimento alle spalle dei due centrali nerazzurri da veterano d'area di rigore e un lob a tu per tu con Handanovic col coraggio di chi in carriera ha visto la rete gonfiarsi più di 100 volte, soltanto in Serie A.

Curioso che il sigillo arrivato stasera sia solamente il terzo in dieci presenze stagionali per l'attaccante del Chievo. Ancora di più il fatto che, condizioni fisiche permettendo, lo stesso giocatore fosse considerato addirittura l'ultima alternativa dell'attacco tanto da D'Anna quanto da Ventura. Ma come può - la domanda sorge spontanea - una squadra che lotta già in partenza per un obiettivo quasi impossibile prescindere dall'esperienza e dall'innato senso del gol del suo capitano? Di Carlo lo ha capito subito, la Verona clivense ringrazia. E la striscia positiva, nonostante l'ultimo posto in classifica a quota cinque punti, si allunga a sei partite.