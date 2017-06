Chievo, controsorpasso alla SPAL per Paloschi

© foto di Federico De Luca

Controsorpasso del Chievo per Alberto Paloschi, secondo quanto riportato da Sky. Per l'attaccante di Chiari è corsa a due con la SPAL. In giornata l'agente del centravanti si è incontrato con la dirigenza clivense: un summit positivo che fa pendere l'ago della bilancia nei confronti dei gialloblù.