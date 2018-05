Chievo, D'Anna: "A Bologna serve grande prestazione. Vogliamo salvarci"

© foto di Marco Rossi/TuttoCesena.it

Il tecnico del Chievo, Lorenzo D'Anna, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro il Bologna, molto delicata per la lotta salvezza dei gialloblù: "Abbiamo solo intrapreso la strada che vogliamo percorrere, adesso dobbiamo riconfermarci sul campo, nella testa e nelle gambe. Il valore di questi ragazzi è molto alto, si sono messi sotto a lavorare dal primo giorno che sono arrivato, nessuno ha mai mollato di un centimetro, li ringrazio tutti. La qualità del gioco non la dobbiamo perdere, aggiungiamoci voglia di correre, sacrificio, voglia di stare compatti. Se siamo così non possiamo avere paura di nessuno. Il Bologna è una squadra di estrema qualità, gioca libera di testa perché ha raggiunto il suo obiettivo è vorrà far bene davanti al suo pubblico. Noi dobbiamo raggiungere il nostro obiettivo a tutti costi, facendo una grande prestazione. Dobbiamo restare con il piede schiacciato bene sull'acceleratore e la testa concentrata. Ci serve una grande prestazione individuale e collettiva".