Chievo, D'Anna: “Mi era stata chiesta la salvezza, ora creiamo identità”

© foto di Federico De Luca

Lorenzo D'Anna, tecnico confermato sulla panchina del ChievoVerona, ha parlato al sito ufficiale dei clivensi. “Io e il presidente - ha detto - ci capiamo, lo ringrazio per la fiducia. Ho grande stimolo per fare bene, per il bene del Chievo. Lavorare con i ragazzi è un conto, farlo per la prima squadra ha altre prerogative. Mi era stata chiesta la salvezza, ce l'abbiamo fatta. Fortunatamente ci siamo riusciti, sono felice per la Società, per il presidente e per i tifosi”.

Come sarà il Chievo della prossima stagione? “Intanto dovrà essere una squadra con l'anima da Chievo, speriamo di migliorare e creare uno stile di gioco, un'identità. Dipenderà dalla rosa e da tanti fattori, la speranza e la voglia è quella di creare uno spirito forte”.