Chievo, D'Anna: "C'è rammarico, resta la buona prestazione"

Lorenzo D’Anna, tecnico del Chievo, ha analizzato così la sconfitta casalinga per 3-2 contro la Juventus ai microfoni di Sky Sport: “C’è rammarico per il risultato però resta la buona prestazione. Siamo partiti intimoriti da Ronaldo, poi siamo venuti fuori e abbiamo giocato creando i presupposti per i gol. Bene Depaoli, ho cercato di contenere di più la fascia destra e di attaccare su quella sinistra. Prestazione superba”.

Come ti spieghi il timore iniziale dovuto a Ronaldo?

“Il problema è che non c’era solo Ronaldo ma tutta la Juve, pensare solo al portoghese sarebbe stato sbagliato. Ci sta di essere preoccupati alla prima in casa contro una grandissima squadra e davanti al nostro pubblico. C’era qualche tensione, via via la pressione si è allentata e siamo usciti fuori”.

Primi due gol su calcio piazzato…

“Sul primo c’è stato un rimpallo, il secondo lo devo ancora vedere bene. Sono aspetti su cui bisogna lavorare, ci vuole del tempo ma miglioreremo anche in quello. Cercheremo di essere solidi”.

La sentenza sul caso di plusvalenze fittizie?

“Non ha favorito il ritiro e certi meccanismi, è normale che siamo interessati e vogliamo bene al Chievo. E’ vero anche che il Presidente ci ha rassicurato in tutto e per tutto. Non è stato facile e non deve essere un alibi, noi dobbiamo guadagnarci la A sul campo”.