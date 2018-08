Chievo, D'Anna: "Ci sta di perdere largamente ma dobbiamo reagire subito"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le parole di Lorenzo D’Anna, allenatore del Chievo, nel post partita di stasera: "Dopo il gol del 2-0 si è spento qualcosa. Il gol preso allo scadere della prima frazione ci ha condizionato psicologicamente, non abbiamo offerto una gara all’altezza di quello che volevamo fare - riporta Firenzeviola.it - I tanti gol presi? Non fa piacere a nessuno, né a me né ai miei giocatori. Dobbiamo reagire subito. Ci sta di perdere largamente, questo ko non deve assolutamente scalfirci. Teniamoci il buono che abbiamo fatto vedere in questa partita".