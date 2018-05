Chievo, D'Anna: "Col Crotone sarà decisiva, sappiamo cosa ci attende"

© foto di Marco Rossi/TuttoCesena.it

L'allenatore del ChievoVerona Lorenzo D’Anna ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia dello scontro salvezza col Crotone: "Siamo consapevoli di quello che ci aspetta, da quando la società mi ha chiamato so quello che vale questa partita. Sarà una gara determinante, sappiamo cosa ci aspetta e cosa dobbiamo fare. Ci vorranno ordine, spirito di sacrificio, personalità e compattezza. Il Crotone lotta come noi per un traguardo fondamentale, in novanta minuti tutto farà la differenza, anche i dettagli". Lo riporta trivenetogoal.it.