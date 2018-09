Chievo, D'Anna: "Dobbiamo essere più convinti sotto porta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lorenzo D’Anna, tecnico del Chievo, ha parlato a Radio Rai dopo la sconfitta contro il Torino: “Avevamo fatto un gran primo tempo, non siamo riusciti a capitalizzare, poi abbiamo perso una palla velenosa. Non posso rimproverare niente ai miei. È un momento così, dobbiamo superarlo e cercare di venirne fuori. Nove undicesimi erano i giocatori che erano scesi in campo a Genova, quindi c’era un po’ di stanchezza. Dobbiamo essere più convinti sotto porta”.