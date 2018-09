Chievo, D'Anna duro con i suoi: "Questa squadra non ha veleno"

Lorenzo D'Anna, tecnico del Chievo, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Torino. Queste le sue parole raccolte dai colleghi di tggialloblu.it: "Ci vuole il veleno. Questa squadra non ha il veleno. Bisogna dare il 100%. Il 99,9% non serve a niente. Serve la rabbia e il carattere che abbiamo dimostrato solo a tratti. Dobbiamo essere continui nelle prestazioni. I gol subiti al Genoa mi hanno fatto arrabbiare. Serve concentrazione per migliorare. Bani? Non è ancora recuperato, verrà in panchina ma non sta bene. Essere corti in rosa non deve essere alibi. Non voglio alibi: chi vuole stare in Serie A lo deve dimostrare. Il Torino? Conta poco l'avversario, ora conta solo il Chievo. Vorrei giocare io questa partita, ma purtroppo non posso più. Ai giocatori serve trovare il fuoco dentro. Bisogna tirare fuori l'orgoglio".