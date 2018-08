Chievo, D'Anna elogia Pioli: "Le sue squadre giocano sempre bene"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato dal Corriere di Verona, il tecnico del Chievo Lorenzo D'Anna ha parlato di Stefano Pioli, rivale in campionato domenica e suo ex compagno di squadra in viola negli anni '90. "Oggi come allora, Pioli è sempre un serio e posato. È uno pratico, Stefano fa sentire a loro agio i giocatori, le sue squadre giocano bene. Come tutti gli allenatori è cambiato, adesso cambia i sistemi di gioco. Anzi, a volte sono più sistemi dentro il sistema. È uno degli allenatori più bravi ad aggiornarsi.