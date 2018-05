Chievo, D'Anna: "Gara vinta con testa e sacrificio. Pensiamo al Bologna"

© foto di Federico De Luca

Dopo il successo conquistato contro il Crotone, il tecnico Lorenzo D'Anna: "L'abbiamo vinta prima con la testa, con equilibrio, poi il cuore, la forza, l'aiuto dei nostri tifosi. Mi è piaciuto lo spirito, la voglia di soffrire e alcune giocate preparate in pochi giorni. L'importante era vincere, adesso penseremo al Bologna. Calendario? Non dobbiamo guardare troppo avanti, pensare alla prossima e basta, fare bene come abbiamo fatto oggi e poi vediamo cosa succede".