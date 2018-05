Chievo, D'Anna: "Non posso fare a meno di Giaccherini"

© foto di Marco Rossi/TuttoCesena.it

Dopo il successo sul campo del Bologna, il tecnico del Chievo Lorenzo D'Anna ha parlato ai microfoni di Radio Rai: "Sono stati fantastici. Abbiamo saputo reagire al gol subito senza perdere le distanze ed equilibrio. Abbiamo creato, abbiamo fatto sei tiri in porta, sei angoli. I ragazzi avevano voglia di ribaltare la partita e nel secondo tempo si è visto".

Merito suo?

"Non è merito ma dei ragazzi. Io in due settimane non potevo fare chissà che. Questa è la qualità del gruppo, morale e tecnica. C'era bisogno di stimolarle ma qui ci sono uomini veri".

Come possibile che un giocatore come Giaccherini finisca ai margini di una squadra come il Napoli?

"Rispondere è difficile. Io lo conoscevo da prima in tv ma poi conoscendolo sul campo ho ritenuto che non potevo farne a meno. Ha carisma, corsa e colpi che ha mostrato oggi. Per il Chievo è una risorsa importante".