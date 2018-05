Chievo, D'Anna: "Qui uomini veri. Ci salveremo solo restando uniti"

© foto di Marco Rossi/TuttoCesena.it

Lorenzo D'Anna, tecnico del Chievo Verona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Benevento. "La prima cosa che ci siamo detti martedì a Veronello è che ci saremmo dovuti guadagnare tutto sul campo anche perché così si apprezza di più. Dobbiamo andare in campo e giocare per vincere. Sappiamo quanto vale questa partita, dobbiamo completare il nostro percorso, non sottovalutare niente e fare la nostra partita. In questo momento io vedo solo i miei ragazzi come protagonisti veri di questo breve percorso che abbiamo fatto assieme. Sottolineiamo le loro qualità tecniche, atletiche, morali: sono uomini veri. Il Chievo si salva solo se tutti sono uniti. Il calore del nostro pubblico ci darà una grande spinta e noi dovremo ricambiarlo sul campo".