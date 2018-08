Chievo, D'Anna sfida i viola: "Cambieremo rispetto alla gara con la Juve"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lorenzo D'Anna, tecnico del Chievo Verona, ha parlato alla vigilia della gara contro la Fiorentina. "Ci sarà qualche variazione tattica rispetto alla partita di sabato scorso. Tutti devono essere pronti perché gli interpreti in campo possono cambiare sempre in un attimo. Alla Fiorentina piace proporre calcio, ha i giocatori di qualità e corsa per poterlo fare bene. Noi dovremo essere bravi a levare le fonti di gioco e poi provare a prenderli alti nel palleggio per costruire le nostre occasioni".