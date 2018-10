Chievo, D'Anna sfida il Milan: "A San Siro con tanta voglia di reagire"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lorenzo D'Anna, tecnico del ChievoVerona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan. "Contro il Torino è stata fatta una buona partita per 80’. Quella contro il Milan sarà una sfida importante dove ci vorrà una reazione forte. Corsa, qualità, tecnica, personalità. I margini di crescita sono tutti questi e altri ancora. Una squadra di calcio deve avere margini di crescita in ogni ambito. Io stesso devo avere margini di crescita. Il Milan è una squadra di qualità. Ama il fraseggio e il palleggio e ha interpreti eccellenti. Arriva da un momento molto positivo. Ma domani si troveranno di fronte noi, arriveremo a San Siro con tanta voglia di crederci e di reagire”, le parole dell'allenatore riportate dal profilo Twitter del club clivense.