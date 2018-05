Chievo, D'Anna: "Sono felice, abbiamo meritato questo traguardo"

© foto di Marco Rossi/TuttoCesena.it

Lorenzo D'Anna, tecnico del Chievo, ha parlato ai microfoni di SKy: "Sono felice per i ragazzi, hanno meritato questo traguardo. La squadra ha valori importanti, lo ha dimostrato sul campo partita dopo partita. Sono soddisfatto, sono contento soprattutto per il nostro presidente, che ci ha sempre dato una mano. I miei giocatori sono uomini veri. Non è stato facile lavorare in queste tre settimane, hanno fatto una grandissimo finale di stagione. Cosa farò il prossimo anno? Non lo so, parlerò con il presidente. A me basta lavorare con il Chievo."